Ereğli-Devrek karayolunda bin 200 metre daha asfaltlandı AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, Ereğli-Devrek karayolunun Kelçe ve Çaylıoğlu Köyleri arasında kalan bin 200 metrelik kısmınında asfaltlanarak kullanıma açıldığını söyledi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, Ereğli-Devrek karayolunun Kelçe ve Çaylıoğlu Köyleri arasında kalan bin 200 metrelik kısmınında asfaltlanarak kullanıma açıldığını söyledi.

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, Ereğli-Devrek arası karayolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Çakır Kelçe ile Çaylıoğlu Köyleri arasında sıcak asfalt işlemi tamamlanan bölgeye giderek yolun kalan kısmının yapımı için mücadeleye devam ettiklerini ifade etti. Çakır gazetecilere yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

"Uzun yıllardır bölge halkının bizden beklemiş olduğu Ereğli-Devrek yolunun Ereğli-Çaylıoğlu kısmının kalan bölümü olan Kelçe-Çaylıoğlu arasındaki 1200 metrelik mesafeyi de bugün vatandaşımızın hizmetine sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah Çaylıoğlu-Devrek arasındaki çalışmaları da bir an önce başlatabilmenin gayreti içindeyiz. Gerçekten bu yolun mazisi uzun. Çok uzun yıllardır çeşitli mücadeleler ile bugünlere gelirdi. Ama önemli olan, bugünden sonra daha iyisini ve daha kalitelisini yapmaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bölge insanımıza hayırlı uğurlu olsun. İnsanımız, her şeyin en iyisine layıktır." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA