Ereğli'den kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ereğli'den kısa kısa

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
 - Güncelleme:
Ereğli'den kısa kısa

Ereğli Belediyesi, ilçe genelinde etkisini göstermesi beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Ereğli Belediyesi, ilçe genelinde etkisini göstermesi beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde etkili olmaya başlayan kar yağışına karşı Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda 22 iş makinesinin müdahale için planlanan bölgelere konuşlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, kar yağışının ilçe genelinde 3 gün boyunca etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Belediye Başkanı Pospıyık'a ziyaret

Ereğli Belediyesi Personel Limited Şirketi çalışanları, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Çalışanlar, 6 ay sonra yapılacak toplu sözleşme öncesi ek zam yapan Posbıyık'a teşekkür etti.

Posbıyık da konuşmasında, çalışanların hakkını ödediklerini, yaptıkları ek zamla en düşük işçi maaşının 5 bin 16 liraya yükseldiğini söyledi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü, Ereğli Belediyesi, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title