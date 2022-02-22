Ereğli'den kısa kısa
AA, Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Yerli aşı TURKOVAC'ın yarından itibaren Ereğli Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başlayacağı bildirildi.
Yerli aşı Turkovac'ın yarından itibaren Ereğli Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başlayacağı bildirildi.
Hastaneden yapılan açıklamada, Türk bilim adamlarınca geliştirilen Turkovac'ın yarından itibaren yapılacağı belirtilerek, "İlk ve tamamlayıcı doz Kovid-19 aşılarınızı TURKOVAC ile yaptırabilirsiniz." denildi.
Bahçıvanlık kursu açılacak
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye bünyesindeki Cumhuriyet Halk Evleri'nde ikinci dönem bahçıvanlık kursu açılacağını duyurdu.
Posbıyık, açıklamasında, 25 Şubat-26 Mart tarihlerinde hafta sonu gerçekleştirilecek kurslara katılmak isteyenlerin belediyeye başvuru yapmasını istedi.
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel