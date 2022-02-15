Ereğli'den kısa kısa

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Ereğli Belediyespor'da Teknik Direktör Erhan Koç'un istifası kabul edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kilimli Belediyespor maçı sonrası istifasını sunan Koç'un bu talebinin yönetim kurulu toplantısında kabul edildiği, şampiyonluk ve 3. Lig hedefi doğrultusunda yeni teknik direktör için arayışların başladığı bildirildi.

Ereğli Kaymakamı Yapıcı'ya ziyaret

Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek ile yönetim kurulu üyeleri, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı'yı ziyaret etti.

Civelek, gerçekleştirdikleri genel kurul sonrası yeni yönetimi oluşturduklarını belirterek, "Yönetimimizde görev dağılımı gerçekleştirildi. Üyelerimizin sorunlarının çözümüne katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Yapıcı da Civelek ve ekibine başarı diledi.

Türk Metal Sendikası'nda toplu iş sözleşme görüşmeleri

Türk Metal Sendikası Ereğli Şubesi ile ilçedeki TAT Metal firması arasında 400 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşme görüşmelerinin sürdüğü bildirildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşme görüşmelerinin beşinci oturumunda ücret zamları, ikramiye ve yardımların görüşüldüğü, 82 maddenin 50'si üzerinde anlaşma sağlandığı ifade edildi.