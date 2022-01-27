Ereğli'den kısa kısa

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Ereğli Belediyespor'un altyapısındaki 2 oyuncunun U15 Kız Milli Takım seçme kampına davet edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, altyapı oyuncuları Yaren Karaca (15) ve Nehir Demirci'nin (14) U15 Kız Milli Takım seçmelerine davet yazısının ulaştığı, oyuncuların 28 Ocak-3 Şubat'ta gerçekleştirilecek kamp programına katılacakları kaydedildi.

Futbol takımında transfer

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup 1. Bölge'de mücadele eden Ereğli Belediyespor, devre arasında İzmirspor'dan forvet Enes Ardal İç ve Bigaspor'dan orta saha oyuncusu Özkan Yılmaz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

İlçeye gelen oyuncular, takımla birlikte ikinci yarı çalışmalarına başladı.

Çatılarda biriken karlar ve buz sarkıtları temizleniyor

Ereğli ilçesinde itfaiye ekipleri, çatılarda oluşan kar birikintilerini ve buz sarkıtlarını temizliyor.

İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, gazetecilere, "Yoğun kar sonrası tehlike arz edecek noktaları tespit ediyoruz, gelen talepleri de değerlendirerek çatılardaki kar ve buz sarkıtlarını temizliyoruz." bilgisini verdi.