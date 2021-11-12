Ereğli'den kısa kısa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 21 Kasım'da 14. Hamsi Festivali düzenlenecek.

Ereğli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, festival hazırlıklarının devam ettiği belirtildi.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince festival alanında kurulacak 1 kilometrelik mangalların montajlarının sürdüğü aktarılan açıklamada, "Amfi Tiyatro çevresine kurulacak mangallarda pişirmek üzere vatandaşlara tonlarca hamsi dağıtılacak. Soğan, şişe su, helva, ekmek ile mangallar için kömür, odun ve jel de belediye tarafından sağlanacak. Sivil toplum örgütlerine hamsiler bir gün önceden soğuk hava deposundan teslim edilecek." ifadelerine yer verildi.

Muhtarların talepleri dinlenildi

Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, ilçe genelindeki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Kaymakam Yapıcı, birlik ve beraberlik içerisinde belirlenen program dahilinde çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Jandarma Komutanı Ali Akca ve ilgili kurum amirlerinin katıldığı toplantıda muhtarların talepleri ve sorunları dinlenildi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri

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