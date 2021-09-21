Ereğli'den kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ereğli'den kısa kısa

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Ereğli'den kısa kısa

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı'yı ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı'yı ziyaret etti.

Tutulmaz, bir süre önce Ereğli Kaymakamlığı görevine atanan Yapıcı'ya başarı temennisinde bulundu.

Ziyarette ilçeyle ilgili değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Ptt Ereğli Müdürlüğü açılıyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Ereğli Müdürlüğünün resmi açılışı gerçekleştirilecek.

Müdürlükten yapılan açıklamada, PTT'nin yaygın iş yerini ağına yenilerini eklemek ve sunduğu hizmetleri Türkiye'nin her noktasında ulaştırabilmek amacıyla yeni konsept iş yerlerini vatandaşların hizmetine açtığı belirtildi.

Açıklamada, yeni konsept iş yerlerinden Ereğli PTT Müdürlüğünün açılışının 22 Eylül'de Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve PTT Genel Müdürü Hakan Gültekin'in katılımıyla yapılacağı kaydedildi.

Ereğli Belediyesinin altyapı çalışmaları sürüyor

Ereğli Belediyesi tarafından ilçenin belirli noktalarında başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Müftü Mahallesi'ndeki cumartesi pazarında aşırı yağışlarda sel sularının çevreye zarar vermemesi için başlatılan çalışmalarda 1200 milimetre çapındaki büzlerle bu bölgeden yağmur suyunu alıp Kabasakal Deresi'ne taşınacağı belirtildi.

Açıklamada Bağlık Mahallesi, Sakindere mevkisinde yol genişletme çalışmalarının sürdüğü, dere menfezi yapıldığı, akarsu yatağının genişletildiği ifade edildi.

Ereğli'den kısa kısa

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri
TEKNOFEST kapılarını açtı

TEKNOFEST kapılarını açtı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul ediyor

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul ediyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emir Sultan Fuat Oktay Devlet Bahçeli
Magazin Serenay Sarıkaya
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Mahmut Özer Aziz Kocaoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ereğli'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 12:44:00. #1.12#