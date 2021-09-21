Ereğli'den kısa kısa

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı'yı ziyaret etti.

Tutulmaz, bir süre önce Ereğli Kaymakamlığı görevine atanan Yapıcı'ya başarı temennisinde bulundu.

Ziyarette ilçeyle ilgili değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Ptt Ereğli Müdürlüğü açılıyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Ereğli Müdürlüğünün resmi açılışı gerçekleştirilecek.

Müdürlükten yapılan açıklamada, PTT'nin yaygın iş yerini ağına yenilerini eklemek ve sunduğu hizmetleri Türkiye'nin her noktasında ulaştırabilmek amacıyla yeni konsept iş yerlerini vatandaşların hizmetine açtığı belirtildi.

Açıklamada, yeni konsept iş yerlerinden Ereğli PTT Müdürlüğünün açılışının 22 Eylül'de Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve PTT Genel Müdürü Hakan Gültekin'in katılımıyla yapılacağı kaydedildi.

Ereğli Belediyesinin altyapı çalışmaları sürüyor

Ereğli Belediyesi tarafından ilçenin belirli noktalarında başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Müftü Mahallesi'ndeki cumartesi pazarında aşırı yağışlarda sel sularının çevreye zarar vermemesi için başlatılan çalışmalarda 1200 milimetre çapındaki büzlerle bu bölgeden yağmur suyunu alıp Kabasakal Deresi'ne taşınacağı belirtildi.

Açıklamada Bağlık Mahallesi, Sakindere mevkisinde yol genişletme çalışmalarının sürdüğü, dere menfezi yapıldığı, akarsu yatağının genişletildiği ifade edildi.