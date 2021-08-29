Ereğli'den kısa kısa
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Ereğli'den kısa kısa

Ereğli'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta, Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, köylerdeki içme suyu ile köy bin kişilik fosseptik inşaatı ihalelerinin tamamlandığını bildirdi.

Zonguldak'ta, Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, köylerdeki içme suyu ile köy bin kişilik fosseptik inşaatı ihalelerinin tamamlandığını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, ihaleleri kazanan firmaların belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, ilçenin Terzi köyü içme suyu yapım işi ile Kaymaklar köyü bin kişilik fosseptik inşaatı için firmalarla sözleşme imzalandığı bildirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı

Ereğli Kaymakamlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı dolayısıyla tören düzenlenecek.

Yarın saat 10.00'da başlayacak törende, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevli deniz istihdam üsteğmen Emre Altınöz gerçekleştirecek.

Program, şiirlerin okunması, ödüllerin verilmesinin ardından şehitliğe karanfil bırakılmasıyla sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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