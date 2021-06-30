Ereğli'den kısa kısa

Ereğli Kent Konseyi Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Osman Yavuz, Kent Konseyi Başkanı seçildi.

Ereğli Kent Konseyi Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Osman Yavuz, Kent Konseyi Başkanı seçildi.

Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Ereğli Kent Konseyi Başkanı Gökhan Günay, yeniden aday olmadığını belirterek, faaliyet raporunu okudu.

Divan Başkanlığını Mehmet Azman'ın yaptığı ve tek liste ile gidilen genel kurulda başkanlığa Osman Yavuz, Gençlik Meclisi Başkanlığına Sertaç Yılmaz, Kadın Meclisi Başkanlığına da Arzu Yazıcı seçildi.

Ereğli Belediyespor'da transfer komitesi kuruldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Ereğli Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı.

Kulüp tesislerinde yeni seçilen yönetim kuruluyla bir araya gelen Kulüp Başkanı Halil Posbıyık, birlik ve beraberlik içerisinde ilçenin futbolda beklediği başarı özlemini sona erdirmek istediklerini söyledi.

Bu sezon liglere ağırlıklarını koymak istediklerini anlatan Posbıyık, "El ele vererek zinciri kırarak başarı elde etmek istiyoruz. Bu da fedakarlıkla birlik ve beraberlikten geçiyor." dedi.

Oluşturulan transfer komitesi ise çalışmalarına başladı.

Ücretsiz spor okulu

Ereğli ilçesinde Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın başladığı bildirildi.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kavaklık Mahallesi'nde bulunan Gençlik Spor Merkezi'nde ücretsiz olarak 5-18 yaş gruplarındakilere basketbol, voleybol, hentbol, tenis, tekvando, satranç, eskrim, yelken, okçuluk ve güreş branşlarında kurs verileceğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş