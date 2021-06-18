Ereğli'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ereğli'den kısa kısa

Ereğli'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Törende, Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, törende yaptığı konuşmada, 18 Haziran 1920'de ilçenin düşman işgalinden kurtarıldığını söyledi.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu da ilçenin kurtuluşunun 101. yılını kutladı.

"Sevgi, Barış Plajı ile Dostluk Mesire Alanı" hizmete girdi

Ereğli ilçesinde "Sevgi, Barış Plajı ile Dostluk Mesire Alanı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Ereğli-Alaplı kara yolundaki sahil şeridindeki 44 dönüm araziye sahip tesislerin açılışında konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçenin yanı sıra ülkenin farklı bölgeleri ile yurt dışından gelen misafirleri de ağırladıklarını söyledi.

23 cankurtaranın görev aldığı tesisleri 3 bot ve 2 jetski ile güvenli hale getirdiklerini anlatan Posbıyık, projeyle ilgili bilgi verdi.

Tesislerde salgın koşullarının alındığını ve bu doğrultuda denetimleri gerçekleştireceklerini aktaran Posbıyık, vatandaşları tesisleri kullanmaya davet etti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da tesisin hayırlı olmasını temenni etti.

Kurdele kesilmesinin ardından davetlilere tesis gezdirildi.

Ereğli'den kısa kısa
Ereğli'den kısa kısa
Ereğli'den kısa kısa
Ereğli'den kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Sedat Peker Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Hadise Seda Sayan İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Gareth Bale Nihat Özdemir Merih Demiral Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ereğli'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 17:19:01. #1.13#

title