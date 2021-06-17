Ereğli'den kısa kısa
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Ereğli'den kısa kısa

Ereğli'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, yarın saat 10.00'da Atatürk Anıtı önündeki resmi programla başlayacak kutlamalarda, Cehennemağzı Mağaraları'nda "Sevgi, Barış ve Dostluk için Söyleşi" programı yapılacağı bildirildi.

Ayrıca, Sevgi, Barış, Plaj Tesisleri ve Dostluk mesire alanı ile Halk Kafe'nin sezon açılışının yapılacağı belirtildi.

Köy yollarında kullanılmak üzere agrega satın alınacak

Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce ilçeye bağlı köy yollarında kullanılmak üzere agrega malzemesi alımı ihalesi gerçekleştirileceği bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamada, muhtelif köy yollarında kaplama, rotmiks ve alt yapılarda kullanılmak üzere ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 25 milimlik 19 bin 200 ton agrega satın alınması ve nakliye ihalesinin 21 Haziran'da kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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