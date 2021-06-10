Ereğli'den kısa kısa
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Ereğli'den kısa kısa

Ereğli'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "Kıyı Sahil ve Kentsel Tasarım" projesinin detayları açıklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "Kıyı Sahil ve Kentsel Tasarım" projesinin detayları açıklandı.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, içerisinde yat limanı, cami, bisiklet ve yaya yürüyüş yolları, deniz seyir terasları, kitap okuma yerleri, kafeterya ve lokanta gibi günübirlik tesisler, amatör balık tutma yerleri, çekek koruma alanı, fener ve sahil trafiğini rahatlatacak park yerleri bulunan projede deniz dolgusu ile Ereğli'nin sahilinin yeniden kurgulandığı duyuruldu.

Kıyı alanının denize doğru dolgu yapılarak 125 bin metrekare genişletileceği belirtilen açıklamada, "Toplam alan 280 bin metrekare olacak. Ereğli bu projeyle Karadeniz'in cazibe merkezi haline gelecek." ifadesine yer verildi.

Ereğli'de arsa ve arazi satışları

Ereğli Milli Emlak Müdürlüğünün 12 hazine arazisi ve arsanın satışa çıkardığı bildirildi.

Ereğli Milli Emlak Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, satın almak isteyenlerin mesai saatleri içerisinde müdürlüğe başvurarak satış şartnamelerini ücretsiz inceleyebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, satışa çıkarılan mülkiyeti maliye hazinesine ait 12 taşınmazın Dağlıca, Ketenciler, Işıklı, Yenidoğancılar, Ortacı, Elmacı, Terzi, Yalnızçam, Güllük, Esenköy, Emirali köyleri ile Gülüç beldesi Örencik Mahallesi sınırları içerisinde bulunduğu, ihalelerin 23 Haziran'da yapılacağı kaydedildi.

Ereğli'den kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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