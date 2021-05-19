Ereğli'den kısa kısa
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Ereğli'den kısa kısa

Ereğli'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

??????? Ereğli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

??????? Ereğli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan Kurtuluş Savaşı'nın dünyanın diğer mazlum halklarına da ilham verdiğini söyledi.

Törende, turnuvalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan aşı uyarısı

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilçe genelinde vefat edenlerin büyük çoğunluğunun aşı yaptırmadığının tespit edildiğini söyledi.

Çorumluoğlu, gazetecilere, ilçe genelinde vaka sayısında azalış olduğunu belirtti.

Vefat edenlere bakıldığında çoğunluğunun aşı yaptırmadığının tespit edildiğini anlatan Çorumluoğlu, "Bütün vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Aşı oranımız fena değil ama özellikle ihtiyar, yaşlı vatandaşlarımız neden çekiniyor, anlamakta güçlük çekiyorum." dedi.

Tüm uyarı ve açıklamalara rağmen pikniğe giden vatandaşlara cezai işlem uygulandığını aktaran Çorumluoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle pikniğe gidenlere ceza yazdık çünkü ben bu kurala uyuyorsam, sen uymayıp pikniğe gidiyorsan olmaz. Bu mücadeleyi hep beraber vereceğiz. Özellikle ilçe genelindeki her cenazeden 3-4 pozitif vaka aldık. Ölüm zaten üzüntü ama her cenazeden pozitif vaka çıkması bizi üzüyor. Vefatın ardından evde Kur'an-ı Kerim okuma, yemek ve benzeri işleri yapmayın diye söylüyoruz. Bu günler geçecek, günler geçtikten sonra yapılır ama siz bunu yapacaksınız diye bir insanın sağlığına zarar vermenin doğru olmadığını düşünüyorum. Vatandaşlarımız ve muhtarlarımızı uyardık, affımız yok, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağız."

Ereğli'den kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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