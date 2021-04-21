Ereğli'den kısa kısa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde enerji nakil hatlarının yer altına alınmasına yönelik çalışmaların başladığı bildirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde enerji nakil hatlarının yer altına alınmasına yönelik çalışmaların başladığı bildirildi.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, elektrik dağıtım şirketi tarafından belediye desteğiyle Devrek yol ayrımı ile Kepez arasındaki güzergahta enerji hatlarının yer altına alınacağı belirtildi.

Enerji hatlarının güvenliğinin sağlanması, kötü hava koşullarında elektrik kesintilerinin azaltılması ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması için yapılan çalışmaların 3 ayda tamamlanmasının hedeflendiği bildirilen açıklamada, "Yaklaşık 5 kilometreyi kapsayan çalışmalarda 100 kilometrelik kablo döşenecek. Belediyemiz 5 bin metrekarelik alanda tamirat işini de üstlenmiştir." denildi.

Açıklamada, Müftü ve Kavaklık mahalleleri sınırları içinde aynı çalışmaların başlatılmasının hedeflendiği kaydedildi.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı'na ziyaret

Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Yakup Yılmaz, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'u ziyaret etti.

Yılmaz, Bozkurt ve ekibine iade-i ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmeye hazır olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkurt da Yılmaz ve ekibine başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş