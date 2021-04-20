Ereğli'den kısa kısa
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Ereğli'den kısa kısa

Ereğli'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Ereğli Belediyesinde çalışan 825 işçiyi ilgilendiren maaş promosyonu ihalesi yapıldı.

Ereğli Belediyesinde çalışan 825 işçiyi ilgilendiren maaş promosyonu ihalesi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye bünyesinde görev yapan 825 şirket çalışanının 5 yıllık maaş promosyon ihalesinin açık artırma usulüyle Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildiği belirtildi.

İhaleye 10 bankanın katıldığı aktarılan açıklamada, "İhaleye 10 banka katıldı. 46'ncı tur sonunda ihaleyi Yapı ve Kredi Bankası kazandı. Banka, 5 yıl maaş hesabı karşılığında kişi başı 4 bin 800 lira promosyon ödeyecek. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, promosyon ödemesinin tek seferde mayıs ayı sonunda çalışanların hesabına aktarılacağını belirtti." ifadelerine yer verildi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar'dan ziyaret

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Ereğli ilçesine bağlı köylerde incelemelerde bulundu.

Uçar, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleriyle Çevlik, Aşağıkayalıdere, Aydın, Yazıören, İskenderli ve Vakıf köylerinde yapılan ve yapılması hedeflenen çalışmaları inceledi.

Uçar ve beraberindekiler, muhtarların taleplerini de dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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