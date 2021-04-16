Ereğli'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ereğli'den kısa kısa

Ereğli'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Ereğli ilçesinde, Ereğli Devlet Hastanesi ile Kızılay iş birliğiyle kan bağış kampanyası düzenledi.

Ereğli ilçesinde, Ereğli Devlet Hastanesi ile Kızılay iş birliğiyle kan bağış kampanyası düzenledi.

Hastane önünde gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına katılım gösteren bağışçılara teşekkür edildi.

Kampanya kapsamında toplam 35 ünite kan bağışında bulunuldu.

Ereğli SBD yayında

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye hizmeti, kentin kültürel ve sanatsal değerlerine öncelik verecek Sevgi Barış Dostluk (SBD) TV'nin yayın hayatına başladığını duyurdu.

Posbıyık, gazetecilere, internet üzerinden yayın yapacak SBD TV'de belediyenin çalışmaları, yapılan hizmetler, ilçenin kültürel, tarihi zenginlikleri, turizm potansiyelinin yer alacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Esra Erol Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Ryan Babel Sergen Yalçın Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ereğli'den kısa kısa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 16:26:35. #1.15#

title