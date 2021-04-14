Ereğli'den kısa kısa
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Ereğli'den kısa kısa

Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Ereğli'den kısa kısa

Ereğli Belediyesi, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere yemek ve gıda yardımlarını sürdürüyor.

Ereğli Belediyesi, ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere yemek ve gıda yardımlarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentte ihtiyaç sahiplerinin yönelik başlatılan yardım çalışmasına hayır severlerin de katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sefer taslarıyla yemek götürüldüğü aktarılarak, "Zabıtalar tespit edilen adreslere götürüyor kapıdan veriyorlar. Verdiğimiz insanları da rencide etmemeye çalışıyoruz. Ereğli Belediyesi tüm personeliyle ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş'a ziyaret

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Erdal, Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş'ı ziyaret etti.

Sendikanın Ereğli Şube Başkanı Yakup Yılmaz ve şube yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette Demirtaş, beldede sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi, sendika yönetimine başarı temennisinde bulundu.

Erdal da Demirtaş ve ekibine başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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