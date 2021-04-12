Ereğli'den kısa kısa
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Ereğli'den kısa kısa

Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Ereğli'den kısa kısa

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Faki Erdal, sendikanın Ereğli Şubesi'ni ziyaret etti.

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Faki Erdal, sendikanın Ereğli Şubesi'ni ziyaret etti.

Şube Başkanı Yakup Yılmaz, yönetim kurulu ve kalabalık işçi topluluğu tarafından karşılanan Erdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde yetkili oldukları Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Ersem, Tat Metal ve Gersan A.Ş'de gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Şubenin yeni belirlenen yönetimini tebrik eden Erdal, "Bu bir bayrak yarışıdır. Göreve gelen her arkadaşımız, üyelerimizin hak ve menfaatlerini en üst seviyede korumak için çaba gösteriyorlar. Bu vesileyle önceki görevde bulunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu ziyaretimde, görevde bulunan arkadaşlarımızla gruplar halinde üyelerimizle istişarelerde bulunacağız." dedi.

Balkonda mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Ereğli ilçesinde balkon kapısının üzerine kilitlenmesi sonucu mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Gül Sokak'ta bir vatandaş, kapattığı kapının kilitlenmesi sonucu balkonda mahsur kaldı.

Kapıyı açamayınca durum itfaiye bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler, merdivenli araçla balkondan içeri girdikten sonra kapıyı açarak vatandaşı çıkarttı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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