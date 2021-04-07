Ereğli'den kısa kısa
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Ereğli'den kısa kısa

Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Ereğli'den kısa kısa

Ereğli ilçesinde Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı.

Ereğli ilçesinde Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Yakup Yılmaz, Zonguldak Şehit Madenciler Yardımlaşma Derneği Başkanı Çetin Yiğit, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve Türk Kızılay Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ereğli Belediye Meclisi, nisan ayı olağan toplantısı yapıldı

Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, meclis katip üyeliği, meclis başkan vekillikleri ve ihtisas komisyonlarının seçimleri gerçekleştirildi.

Posbıyık, yaptığı konuşmada, belediye bütçesinin salgın nedeniyle sıkıntı çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Haklı olarak vatandaşlar su parası, emlak vergisi yatırmakta zorlanıyorlar, yatıramıyorlar. Eskiden suyu yatıramayan adamın suyunu keserdik, mecburen parasını yatırırdı ama pandemi döneminde böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Bu bakımdan bütçemiz devamlı zayıflama noktasına gidiyor. Bu sadece Ereğli'nin sorunu değil, Türkiye'nin, dünyanın sorunu. Hep beraber el ele verip bunları da aşacağımıza inanıyorum."

Mecliste, gündemdeki konular ilgili komisyonlara havale edildi.

Türk Metal Sendikası Ereğli Şubesi'nden ziyaret

Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Yakup Yılmaz, Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral'ı ziyaret etti.

Sendikadan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Şube Başkanı Yakup Yılmaz'ın yönetim kurulu üyeleriyle Genel Müdür Cem Oral'a gerçekleştirdiği ziyarette güncel konuların konuşulduğu belirtildi.

Yılmaz, Oral'a kahve takımı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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