Ereğli'den kısa kısa
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Ereğli'den kısa kısa

Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Ereğli'den kısa kısa

Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği (ERİDAK) genel kurulu yapıldı.

Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği (ERİDAK) genel kurulu yapıldı.

Dernek hizmet binasında gerçekleştirilen kurulda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Açılış konuşmasının ardından tek listeyle gidilen kurulda başkanlığa Burak Demirören, yönetim kurulu üyeliklerine Dursun Çinkılıç, Zafer Ertuğrul, Gonca Turan, Volkan Eliaçık, Salih Kılıç, Derya Sağlam, Abdullah Alpan Çardak ve Muhammet Atalay seçildi.

Demirören, aldıkları görevi daha iyi noktalara taşıma gayretinde olacaklarını belirterek, dernek kurucusu Muhammet Ali Ateş ve başkan yardımcısı Yaşar Ciğer'e teşekkür plaketi verdi.

Türk Metal Sendikası Ereğli Şubesi'ne ziyaret

CHP Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul ve yönetim kurulu üyeleri, Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanlığı görevine atanan Yakup Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ertuğrul, Yılmaz ve ekibine yeni görevinde başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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