Ereğli'den kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ereğli'den kısa kısa

09.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:34
Ereğli'den kısa kısa

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, kadın girişimciler tarafından kurulan Kadın Gücü Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, kadın girişimciler tarafından kurulan Kadın Gücü Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kadınların iş hayatındaki istihdamlarının önemli olduğunu anlatan Çorumluoğlu, kurulan kooperatifin bölge için önemli olduğunu söyledi.

Çorumluoğlu, kadınların iş hayatına kazandırılması gerektiğini belirterek, "İş hayatında kadınlarımızın olması lazım. Kadın girişimcilerimizi kutluyorum." dedi.

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Neriman Posbıyık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kooperatifin kuruluş amacı ve hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Muhtarlar derneği genel kurula gidiyor

Ereğli Muhtarlar Derneği'nin genel kurul toplantısının 25 Mart saat 11.00'de Ereğli Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamada, yeterli çoğunluk sağlanamazsa genel kurulun 1 Nisan'da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği ifade edildi.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Hakan Yılmaz Serdar Ortaç
Spor Can Bartu Mustafa Er Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ereğli'den kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 16:48:50. #1.15#
title