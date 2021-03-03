Ereğli'den kısa kısa
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Ereğli'den kısa kısa

03.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:03
Ereğli'den kısa kısa

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında, belediye meclisinin mart ayı ilk oturumu gerçekleştirildi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında, belediye meclisinin mart ayı ilk oturumu gerçekleştirildi.

Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'ndaki toplantıda, belediyenin tahsilat ve tahakkukta yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yatırımlarda da aksama olduğunu söyledi.

Ereğli'de projesi ve iz bedeli hazır olan çevre yolu projesinin bir an önce başlamasını isteyen Posbıyık, "Çevre yolu projesi hayata geçtiğinde ilçedeki trafik yoğunluğu da büyük oranda azalmış olacaktır. Bu projenin hayata geçmesi için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerekiyor." dedi.

AK Parti ve CHP'li meclis üyelerinin verdiği ortak önerge ile de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden CHP'li meclis üyesi Yaşar Balcı'nın ismi ailesinin oturduğu caddeye verildi.

Ereğli'de koronavirüs tedbirleri

Ereğli Kaymakamlığı, ilçedeki köy ve mahalle muhtarlarına gönderdiği yazı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine titizlikle uyulmasını istedi.

Kaymakamlıktan gönderilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 tedbirleri kapsamında aşı sırası gelen vatandaşlarımızın randevu alarak aşılarını yaptırmaları, misafirlik, taziye, asker uğurlaması gibi etkinliklerin yapılmaması, vaka artışı görülen köylerin tamamının karantina altına alınacağı, kurallara uygun hareket edilmesi, aksi halde hareket edenlerin ilgili mercilere bildirilmesi gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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