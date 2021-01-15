Ereğli'den kısa kısa

Ereğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, geçen yıl 41 bin 211 kişiye toplamda 42 milyon 263 bin 171 lira ayni ve nakdi yardımda bulunuldu.

Ereğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, geçen yıl 41 bin 211 kişiye toplamda 42 milyon 263 bin 171 lira ayni ve nakdi yardımda bulunuldu.

Vakıftan yapılan açıklamada, 17 bin 885 kişiye gıda, 8 haneye ev onarımı, 3 haneye prefabrik, 16 haneye yangın, 19 bin 799 kişiye salgın yardımında bulunulurken, 17 bin 918 kişiye vakfın öz kaynaklarından, 23 bin 293 kişiye merkezden yapılan yardımlar olduğu belirtildi.

Açıklamada, ilçe genelinde 4 bin 200 kişiye birer ton kömür dağıtımının da tamamlandığı kaydedildi.

Ereğli'de kar yağışı

Ereğli Belediyesi kentte etkisini gösteren kar yağışlarına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bir hafta kenti etkisi altına alması beklenen kar yağışına karşı personel, araç ve ekipmanların hazırlandığı belirtildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert, 20 araçla ilçe genelinin her tarafına müdahale edecek durumda olunduğunu belirterek, "1200 ton tuzumuz mevcuttur. Don olaylarına karşı hemen müdahale edecek tuzlama ekipmanlarımız da hazır. Önceliğimiz hastane yolu ve ana arterleri açık tutmak." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş