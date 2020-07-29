Ereğli'den kısa kısa
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Ereğli'den kısa kısa

Ereğli ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü belediye kesim mezbahasında hayvan kesim randevularının dolduğu bildirildi.

Ereğli'den kısa kısa
29.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:36

Ereğli ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü belediye kesim mezbahasında hayvan kesim randevularının dolduğu bildirildi.

Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, pandemi koşulları korunma tedbirleri kapsamında belediye sınırları içerisindeki tek kesim noktası olarak belirlenen Ereğli Belediyesi Mezbahası'nda kurban kesimi için yoğunluk oluştuğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, şunları kaydetti:

"İlk gün randevuların tamamı doldu. İkinci günü için belediyemizden randevu alınmaya başlandı. Büyük ve küçükbaş hayvanlar, hekim kontrolünde kesim öncesi ve sonrası muayene yapılıp, ehil kasaplar tarafından hijyenik koşullarda kesilmektedir."

- Zabıtadan denetim

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi iş yerlerini denetledi.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bulunan iş yerlerine yönelik hijyen, fiyat etiketi ve ürünlerin son kullanma tarihleriyle ilgili denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ekiplerin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Aydın, "Halk sağlığını ön planda tutarak denetimlerimizi sıklaştırdık. Esnaflarımıza bayram öncesi hayırlı işler, vatandaşlarımıza da mutlu bayramlar diliyoruz." dedi.

- Ereğli'de Kovid-19 tedbirleri

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, pandemi süreci nedeniyle Kurban Bayramı'nda ilçe genelinde çeşitli tedbirler alındığını bildirdi.

Çorumluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl Ereğli Belediye Başkanlığı ile gerçekleştirilen bayramlaşma programının son günlerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle iptal edildiğini, resmi bayramlaşma programının da yapılmayacağını ifade etti.

Kurban Bayramı süresince ilçe genelinde toplu mezarlık ziyaretlerinin, kalabalık bayramlaşma programı, geleneksel hale gelmiş turnuvaların yapılmaması gerektiğini anlatan Çorumluoğlu, şunları kaydetti:

"Kurban ibadeti yerine getirilirken, kesim esnasında işin ehli ve ona yardım etmesi gereken zaruri kişiler haricinde kalabalık oluşturulmaması, herkesin maske takması gerekmektedir. Kontrollü sosyal hayat sürecinde mesafe, maske ve hijyen konusunda çok hassas davranılmalıdır."

Kaynak: AA

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