Ereğli'den kısa kısa Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda, 300 aileye de giysi yardımında bulunulduğu bildirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda, 300 aileye de giysi yardımında bulunulduğu bildirildi.

Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ilçe genelinde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı öncesi gıda ve giysi yardımında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, ekipler tarafından 500 aileye gıda, 300 aileye de giysi yardımlarının teslim edildiği ifade edildi.

- Ereğli Kaymakamlığı'ndan Kovid-19 uyarısı

Ereğli Kaymakamlığı, ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde düğün, nişan, kına, sünnet merasimi, cenaze, defin ve taziye etkinliklerinde maske kullanılmadığı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmadığı, bu nedenle pozitif vaka sayılarında artış yaşandığı kaydedildi.

Kurallara uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, vatandaşların maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri istendi.

Kaynak: AA