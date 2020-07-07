Ereğli'den kısa kısa Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Sevgi, Barış, Dostluk Plajı ve mesire alanının kapanış saati uzatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Sevgi, Barış, Dostluk Plajı ve mesire alanının kapanış saati uzatıldı.

Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Ereğli-Alaplı kara yolu plajlar mevkisindeki plaj tesisleri ve mesire alanının kapanış saatleri 7 Temmuz'dan itibaren 1 saat ileriye alınarak saat 21.00'e uzatıldığı bildirildi.

- Ereğli'de trafik kazası

Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa E. idaresindeki 67 VH 566 plakalı otomobil yol kenarındaki evin giriş beton kısmına çarptı.

Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA