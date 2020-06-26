Ereğli'den kısa kısa
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Ereğli'den kısa kısa

Zonguldak'ta, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kentin üç ayrı noktasına inşa edilen su depolarının tamamlanması ile ilçe genelinde yaşanabilecek elektrik kesintisinde su kesintisine gidilmeyeceğini bildirdi.

Ereğli'den kısa kısa
26.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:30

Zonguldak'ta, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kentin üç ayrı noktasına inşa edilen su depolarının tamamlanması ile ilçe genelinde yaşanabilecek elektrik kesintisinde su kesintisine gidilmeyeceğini bildirdi.

Posbıyık, Kestaneci Mahallesi'nde yapımı devam eden 500 metreküp su deposu inşaatında incelemelerde bulundu.

Elektrikler kesildiğinde su kesintisi yaşanmaması için 1 milyon liralık yatırım yaptıklarını ve ilçenin 3 ayrı noktasına su depolarının inşasının devam ettiğini anlatan Posbıyık, "Ereğli'nin hiçbir bölgesinde sudan dolayı problemimiz yok. Arıtma tesislerimizde muhteşem suyumuz var, 2 Ereğli'ye yetecek kadar. Elektrik kesintilerinden doğabilecek sıkıntıları da bölge bölge yaptığımız bu 3 depo ile çözüme kavuşturarak yaşanabilecek su kesintilerinin önüne geçmiş olacağız." dedi.

- Plaj tesislerinde temizlik

Ereğli ile Alaplı arasındaki sahil şeridinde Ereğli Belediyesine ait plaj tesislerinde temizlik çalışması yapıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı açıklamada, sevgi, barış ve dostluk plajı ile mesire alanında temizlik çalışması gerçekleştirildiğini kumsalda cam kırığı gibi çeşitli materyallerden arındırıldığını belirterek, "Plaj ve mesire alanı sadece Ereğli halkı değil tüm bölge halkı ilgi gösteriyor. Batı Karadeniz'in en güzel plajı burası. Böyle bir kumsal hiçbir yerde yok. Kumsalı da temizlettik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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