Ereğli'den kısa kısa Almanya Ormanlılar Derneği ihtiyaç sahibi 20 kişiye tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Almanya Ormanlılar Derneği ihtiyaç sahibi 20 kişiye tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Abdullah Akay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Ormanlı beldesi ve çevre köylerde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara ulaştırılmak üzere 20 tekerlekli sandalye gönderdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de ihtiyaç sahiplerine nakdi ve gıda yardımında bulunduklarını anlatan Akay, "20 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Derneğimiz sosyal sorumluluk projelerini sürdürmektedir. Üyelerimize ve hayırseverlerimize desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Derneğin Ormanlı Temsilcisi Varol Aksoy da ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra engelli vatandaşların taleplerini de yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ereğli'de eski emniyet müdürlüğü binası yıkılacak

Ereğli ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından eski emniyet müdürlüğü binası yıkım inşaatı ihalesi gerçekleştirileceği bildirildi.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, eski emniyet müdürlüğü binası yıkım öncesi sökülebilecek ve yıkım enkazından çıkabilecek malzemeler karşılığında 12 Haziran'da ihalesinin gerçekleştirileceği belirtildi.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale gününe kadar Köylere Hizmet Götürme Birliğine başvuruda bulunabileceği kaydedilen açıklamada, işin süresinin 60 gün olduğu, ihalenin Ereğli Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda saat 15.30'da gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kaynak: AA