Ereğli'den kısa kısa
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Ereğli'den kısa kısa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Adalet Sarayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşme süreci kapsamında alınan tedbirle kapılarını açtı.

Ereğli'den kısa kısa
02.06.2020 19:09 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:09

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Adalet Sarayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşme süreci kapsamında alınan tedbirle kapılarını açtı.

Adliyede işi olan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına göre kapı önlerinde işaretle belirlenen alandan sıra halinde içeriye alınıyor. Binaya girişlerinde güvenlik görevlilerince ateş ölçümü yapılan vatandaşlardan maskeli olanların içeri girmesine izin veriliyor.

Duruşma salonları dezenfekte edilirken, asansörleri daha az kişinin kullanabilmesi için "Sağlığınız için sosyal mesafenizi koruyun" yazılı etiketler yapıştırıldı.

Adliye içerisinde bazı bölümlere vatandaşların kullanabilmesi için çok sayıda el dezenfektanı yerleştirildi.

- Ereğli'de trafik denetimleri

Ereğli ilçesinde ihbar üzerine durdurulan, motor numarası uyuşmayan, şase numarasında oynama yapılan, muayene ve sigortası olmayan ve abart egzoz takıldığı tespit edilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan ihbar üzerine 67 DE 303 plakalı araç trafik ekipleri tarafından ilçe merkezinde durduruldu.

Ekiplerce, A.D.'nin (24) kullandığı otomobilde yaptıkları incelemede motor numarasının uyuşmadığı, şase numarasının oynandığı, muayene ve sigortasının olmadığı, abart egzoz bulunduğu tespit edildi.

Toplam 6 bin 882 lira para cezası kesilirken sürücü gözaltına alındı.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Trafik ekipleri ayrıca seyir halinde kontrolleri sırasında fark ettikleri 34 BD 3156 plakalı araçta vanalı egzoz bulunduğunu tespit etti.

Durdurulan ve evrakları kontrol edilen aracın vanalı egzozu söktürülürken sürücüye de bin 228 lira cezai işlem uygulandı.

İş yerlerine maske dağıtımı

Ereğli Kaymakamlığı'nın organizasyonu ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kışla Sanayi Sitesi'nde bulunan 250 iş yerinde çalışan bin 500 kişiye 10 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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