Ereğli'den kısa kısa Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köy yollarında asfalt ve rotmiks yapımında kullanılmak üzere agrega satın alınması ve nakliyesi için ihaleye çıkıldığı bildirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde köy yollarında asfalt ve rotmiks yapımında kullanılmak üzere agrega satın alınması ve nakliyesi için ihaleye çıkıldığı bildirildi.

Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, köy yollarında asfalt ve rotmiks yapımında kullanılmak üzere 11 bin ton ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 25 milimetrelik temel malzemesi temini ve nakliyesi ihalesinin 5 Haziran'da birlik toplantı salonunda yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılacağı ve işin tamamlanma süresinin 90 gün olduğu kaydedildi.

- Heykeltıraş Yaman Civan anıldı

Ereğli ilçesinde, heykeltıraş Yaman Civan, vefatının birinci yılında şehir mezarlığındaki kabri başında anıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, burada yaptığı konuşmada, ilçenin yetiştirdiği sanatçı Yaman Civan'ı saygıyla andıklarını belirterek, "Eserleri, sanatçı kişiliği, üretkenliği kendisinden sonra gelecek genç kuşaklara örnek olacaktır." dedi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Civan'ın mezarına karanfiller bırakıldı.

- Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'tan inceleme

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Elmatepe ve Müftü mahallelerinde kurulan sinyalizasyon sistemiyle güzergahlarda yaşanan sorunu çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Başkan yardımcılarıyla yapılan çalışmaları inceleyen Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Halkımız bu alanlarda sıkıntı yaşıyordu. Birçok ölümlü kaza meydana geldi. Karayolları ile görüşmeleri yaptık ve sinyalizasyonu devreye aldık. Şimdi Kepez bölgesinde sinyalizasyon sistemi kurmak için harekete geçtik." diye konuştu.

- Ereğli'de trafik kazası: 1 yaralı

Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gülüç beldesi girişinde Melik Ş. (21) idaresindeki 41 DE 494 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA