Ereğli'den kısa kısa
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Ereğli'den kısa kısa

Zonguldak'ta Ereğli Belediyesi bünyesinde çalışan 297 personelin banka hesabına 500 bin lira tutarındaki ikramiyesinin ödemesinin yapıldığı bildirildi.

Ereğli'den kısa kısa
29.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:55

Zonguldak'ta Ereğli Belediyesi bünyesinde çalışan 297 personelin banka hesabına 500 bin lira tutarındaki ikramiyesinin ödemesinin yapıldığı bildirildi.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, 192 memur, 97 işçi ve 8 sözleşmeli personeli kapsayan ikramiyelerin 29 Mayıs Cuma gününden itibaren banka hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 297 personele aileleriyle güle güle harcama temennisinde bulundu.

- "Festival gündemimizde yok"

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçe genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede belediyenin önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl gerçekleştirilen Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'ni bu yıl için gündeme almadıklarını anlatarak, "Önceliğimiz Ereğli halkının sağlığıdır. Bu ortamda festival gündemimizde değil. Herhangi bir çalışmamız da yok." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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