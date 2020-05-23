Ereğli'den kısa kısa Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde engelli kişiye tekerlekli sandalye bağışında bulunuldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde engelli kişiye tekerlekli sandalye bağışında bulunuldu.

Avrupa Zonguldaklılar Derneğinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Ormanlı köyünde yaşayan ve maddi zorluk çeken bir ailenin çocuğu olan 22 yaşındaki zihinsel engelli Öznur Çakır'a talebi doğrultusunda tekerlekli sandalye bağışı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, talebin gelmesinin ardından Kaymakamlıkla iletişime geçildiği belirtilerek, "Kısa sürede tekerlekli sandalye tedarik edildi ve Kaymakamlığa teslim edildi. Kaymakamlığımız aracılığıyla tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi genç kızımıza teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Ereğli'de arife günü mezarlıkta mevlit programı düzenlendi

Ereğli ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde şehir mezarlığında mevlit programı düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunarak dua edildi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, program sonunda yaptığı konuşmada, virüs nedeniyle ülke genelinde önlemler alındığını ve sürecin ilçede iyi yürütüldüğünü söyledi.

Bayramda sokağa çıkmanın kısıtlandığını hatırlatan Çorumluoğlu, "Kendi başımıza çok fazla hareket etmeyelim. 'Bize bir şey olmaz.' dediğimiz anda ailelerinize zarar verirsiniz, vebal altına girersiniz. Hiçbir kişi anne ve babasına hastalık taşıyarak vebal altına girmek istemez. Sürecin çok kalmadığını düşünüyorum." dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da ilçede 56 noktada bulunan mezarlıkların bakım ve onarımlarının gerçekleştirildiğini, tüm sahipsiz mezarların yeniden yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA