Ereğli'den kısa kısa Ereğli ilçesine bağlı Gülüç belde belediyesinin akaryakıt alım işi ihale edilecek.

Ereğli ilçesine bağlı Gülüç belde belediyesinin akaryakıt alım işi ihale edilecek.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Gülüç Belediyesi İskan ve Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediye araçlarında kullanılmak üzere 60 bin litre motorin, 4 bin litre kurşunsuz benzin alımı ihalesinin 31 Mart'ta belediye hizmet binasında gerçekleştirileceği ifade edildi.

Sözleşmenin yapılmasının ardından yıl sonuna kadar kurumun gereksinimi doğrultusunda ihtiyacın karşılanacağı belirtilen açıklamada, tekliflerin ihale tarih ve saatine kadar Gülüç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebileceği kaydedildi.

Ereğli'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Ereğli ilçesinde dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen dezenfekte çalışmalarına katılan ekip sayısının 6'ya çıkarıldığı belirtildi.

Bugüne kadar ilçe genelinde başta kamu kuruluşları olmak üzere 500'ün üzerinde noktada dezenfekte çalışması yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Huzurevi, hastaneler, adliye, vergi dairesi, belediye hizmet noktaları, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve tüm aile hekimlikleri, karakol ve emniyet araçları, jandarma karakolları, Garnizon Komutanlığı ve bağlı birlikler, sağlık ocakları, halk otobüsleri, öğrenci ve personel servisleri, çocuk parkları, pazar yerleri, katlı otopark, terminal, öğretmenevi, TSO, halk eğitim, bankalar ve halkın ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler ilçe genelinde 50'nin üzerinde cami ve 30'un üzerinde okulda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi."

Kaynak: AA