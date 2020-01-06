Ereğli'den kısa kısa

06.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:40

Ereğli Belediye Başkanı ve Ereğli Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Posbıyık, 11 ayrı branşta 700 sporcuları bulunduğunu bildirdi.

Posbıyık, Gençlik ve Spor Merkezi'nde kulübün 2019-2020 sezonu salon sporları açılış töreninde yaptığı konuşmada, amaçların gençlere spor yapabilecek alan ve imkan oluşturmak olduğunu belirtti.

Yeni dönemde sporculara başarılar dileyen Posbıyık, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Program sporcuların tanıtımıyla sona erdi.

Gülüç'te yolcu taşıma güzergahları kiraya verilecek

Gülüç Belediyesi, beldede yolcu taşımacılığı yapılacak güzergahları 10 yıllığına kiraya verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyeye ait 1'i yedek olmak üzere 9 otobüs ile belirlenen 4 güzergah hattının 10 yıl süreyle kapalı teklif usulüyle kiraya verileceği belirtildi.

Altı araç ve güzergah hattı için muhammen bedelin 1 milyon 700 bin lira olarak sabit kira ücreti alınacağı ifade edilen açıklamada, işin yüzde 3 geçici teminatının 51 bin lira olduğu, ihalenin 24 Ocak'ta saat 11.00'de belediye sosyal tesislerinde yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA