Ereğli'den kısa kısa

25.10.2019 15:32

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "Makine-Çelik Kümelenme" çalıştayı gerçekleştirildi.

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştay Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş başkanlığında Erdemir'e ait hizmet binasında gerçekleştirildi.

- Hurda araçlar kaldırılıyor

Ereğli ilçesinde terk edilmiş hurda araçların belediye ekipleri tarafından kaldırıldığı bildirildi.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde kirliliğine neden olan ve yer işgal eden hurda araçların tespit edilerek kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Tebligatların yapılmasının ardından ilçe genelinde 7 aracın çekici vasıtasıyla belediye garajına kaldırıldığı aktarılan açıklamada, bu tür araçlara yönelik vatandaşların duyarlı olmaları istenerek, "Alo 153 Zabıta İhbar Hattı"na bildirimde bulunulması istendi.

- "Haydi gelin temiz çevre için buluşalım" toplantısı

Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından "Haydi gelin temiz çevre için buluşalım" sloganıyla Kavaklık Mahallesi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Sarıkorkmaz'ın ardından Kavaklık Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

- Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belde Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediye Başkanı Mustafa Aydın, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, bölgenin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan terör örgütlerinin yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen harekatını desteklerini söyledi.

Toplantı salonunda Barış Pınarı Harekatı ortak bildirisi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA