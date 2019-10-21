Ereğli'den kısa kısa

21.10.2019 17:14

Ereğli Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türk bayraklarıyla donatılan meclis toplantı salonunda Barış Pınarı Harekatı ortak bildirisi okundu.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, burada yaptığı konuşmada, devlet ve millet meselelerinde birlik ve bütünlük içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Türk ordusunun gereğini yaptığını anlatan Posbıyık, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Atatürk'ün ordusu anında hedeflerine vardı, dünya şaşırdı ve büyük telaşa girdiler ve ateşkes istediler. Bu sürenin sonuna doğru gidiyoruz. İnşallah hayırlısıyla istediğimiz hedeflere varırız. Eğer yanlış yaparlarsa, inanıyoruz devletimiz, hükümetimiz ve ordumuz gereğini yine yapacaktır. Beka sorunu, ülkenin bütünlüğü, Suriye'nin toprak bütünlüğü için bütün ülke olarak Türkiye'de yaşayan tüm yurttaşlar olarak, Ereğli köyleri, merkezi bütün yurttaşlarımızla beraber hem devletimizin hem şanlı ordumuzun destekçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."

Motosikletçilerden harekata destek



Ereğli ilçesinde Motosiklet Kulübü üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.



Kulüp Başkanı Birol Bektaş, yaptığı konuşmada, teröre karşı Türkiye'nin başarılı operasyonlara imza attığını belirterek, "Ülke sınırlarını korumak, sınır tehditlerini bertaraf etmek, terör örgütlerini etkisiz hale getirip sınır dışı etmek, uluslararası arenada ulusumuzun duruşunu, varlığını Cumhuriyetimizin bölünmez bütünlüğünü korumak adına yaptığı Barış Pınarı Harekatı'nda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ulusumuza başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra askeri harekatın başarıya ulaşması için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Kaynak: AA