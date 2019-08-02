Ereğli'den kısa kısa

Türkiye Motosiklet Platformu Zonguldak İl Temsilcisi Mehmet Morcu, Ereğli'de motosiklet tutkunlarına yönelik çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

Morcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede bulunan kamp alanında motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek bir organizasyon için hazırlıklara başlayacaklarını söyledi.

"Türkiye'nin farklı bölgelerinden motosiklet tutkunlarını bir araya getirebileceğimiz bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz." diyen Morcu, "Kaymakamımız da bu konularda bizlerin yanında. İlçemizde motosiklet tutkunlarına yönelik sosyal projeler hayata geçirmek için ilçedeki Ereğli Motosiklet Kulübü ile ortak hareket edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ereğli'de köylere alt yapı hizmetleri

Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından muhtelif köy yollarında asfalt ve rotmiks yapımında kullanılmak üzere agrega alım ihalesi gerçekleştirilecek.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, muhtelif köy yollarında asfalt ve rotmiks yapımında kullanılmak üzere agrega satın alımı ve nakliyesi için ihaleye çıkıldığı bildirildi.

İhalenin 9 Ağustos'ta Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, "2 bin 500 ton elenmiş çakıldan veya ocak taşından temel malzeme, 2 bin 816 ton elenmiş çakıldan veya ocak taşından yıkanmış asfalt mıcırı alınacaktır. İhale dokümanı Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından 250 lira bedelle satın alınabilir. Teklifler ihale günü saat 11.00'e kadar verilebilecektir. İhalede fiyat farkı ve avans verilmeyecektir. İşin süresi yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA