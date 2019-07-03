Ereğli'den ilk hacı kafilesi uğurlandı

Ereğli ilçesinde 65 kişilik hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçe merkezindeki amfi tiyatroda düzenlenen uğurlama töreninde, Türkiye'den bu yıl hacca gidecek olan ilk kafileyi uğurlamanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Hacı adaylarına iyi yolculuklar dileyen Posbıyık, "O mübarek topraklarda Türkiye için, İslam alemi için dua ederken, Ereğli'de yaşayanlar için de dua etmeyi unutmayın. Biliyorum ki, Ereğli'den giden hacılarımız orada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecekler. Oturmalarıyla kalkmalarıyla, ibadetleriyle, kıyafetleriyle adeta biz Ereğli'den geliyoruz diyeceklerine inanıyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Sağlıkla gitmenizi, sağlıkla dönmenizi dört gözle bekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Hacı adayları, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA