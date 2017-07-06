Ereğli'den 12 Köy Alaplı Su Birliğine Katıldı

Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde devam eden baraj inşaatı tamamlandıktan sonra köylere ishaliye hattı yapılabilmesi için Ereğli'ye bağlı 12 köy, Alaplı Su Birliğine üye oldu.



Alaplı Su Birliği Başkanı Ahmet Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ereğli'ye bağlı 12 köyün birliğe üye olduğunu söyledi.



44 bin 300 olan Alaplı nüfusunun Ereğli'den 12 köyün katılımıyla 52 binlere çıktığını ifade eden Akgül, şöyle konuştu:



"Gümeli beldesi Hasan Bal mevkisinde ilçemizin içme su ihtiyacını sağlayacak baraj inşaatı devam ediyor. 8 Ağustos 2018'de tamamlanacak baraj bittikten sonra köylere içme su iç tesisatı yani ishaliye hattı yapımına başlanacak. Ancak burada bir sıkıntı vardı. Köylere iç tesisatın yapılabilmesi için Alaplı'nın nüfusu yetmiyordu. Burada AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu devreye girerek Devlet Su İşleri Bakanlığı ile görüşmeler yaptı.Görüşmeler neticesinde, 44 Bin 300 olan Alaplı nüfusunun 50 bine çıkması durumunda ishaliye hattı Devlet Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılacağı bildirildi. Bizde birlik olarak Alaplı'ya yakın 12 köyümüzü birliğimize davet ettik. Bu 12 köy birliğimize üye olmasının ardından nüfusumuz 52 binlere kadar ulaştı.



Bugünde 12 muhtarımızla bir araya gelerek üyelik sözleşmesi imzaladık. Alaplı ve Ereğli'ye bağlı 12 köyümüze Gümeli barajından içme suyu verilecektir. Burada büyük emekleri olan Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu'na teşekkür ediyorum."



Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu da 21 yıllık hayallerinin gerçek olduğunu belirterek, "Ereğli ve Alaplı'da devam eden baraj inşaatları tamamlandıktan sonra 2 ilçemizde içme su sorunu kalmayacak. AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ilçe başkanlığı yaptığı dönemden bugüne kadar baraj için büyük uğraşlar vermiştir. Baraj inşaatını bu hale gelmesinde onun büyük emekleri vardı. Kendisine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.