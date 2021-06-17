Ereğli'deki tersaneler incelenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ereğli'deki tersaneler incelenecek

Ereğli'deki tersaneler incelenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) üst düzey yetkilileri tarafından, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan tersaneler bölgesinde incelemeler yapılacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) üst düzey yetkilileri tarafından, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan tersaneler bölgesinde incelemeler yapılacak.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, ilçedeki tersanelerin iş yoğunluğu ve istihdam açısından eski hareketli günlerine dönmesi için girişimlerini sürdürüyor. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkan Yardımcılarının, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'i ziyaret ettikleri belirtilen açıklamada, Genel Müdür Bilgin'in ilçeye geleceği açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16.06.2021 Çarşamba günü Milletvekillerimizin girişimleriyle, İlçe Başkan Yardımcılarımız Mustafa Kalkan ve Necati Akdeniz, Ustaoğlu Tersanesi sahibi Hamdi Ustaoğlu ve Koordinatör Avni Biçer ile birlikte; Filyos Limanı'ndaki TPAO tesislerinde Genel Müdür Melih Han Bilgin ziyaret edilmiştir. Ziyarette, TPAO'nun ihtiyacı olan ekipmanların ilçemizdeki tersanelerde yapılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ereğli'deki tersanelerin, TPAO'nun ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanıma sahip olduğu Bilgin ve ekibine aktarılmıştır. İlçemize davet edilen Genel Müdürümüz de önümüzdeki aylardan itibaren ihtiyaçlarının Ereğli'den karşılanabileceği, bu konuda gereken çalışmaların yapılacağı ve tersanecilerin buna hazırlıklı olmaları yönünde düşüncelerini beyan etmiştir. Bilgin, önümüzdeki günlerde ilçemize gelerek tersanelerimizi yerinde görüp, inceleyecektir. Bu gelişmenin başta tersanecilerimiz olmak üzere, ilçemiz açısından olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cristiano Burak Yılmaz Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ereğli'deki tersaneler incelenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 21:41:26. #1.14#

title