Ereğli'de yolcu bekleme durakları yenileniyor - Haberler
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Ereğli'de yolcu bekleme durakları yenileniyor

AA, Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Ereğli'de yolcu bekleme durakları yenileniyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 210 yolcu bekleme durağında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 210 yolcu bekleme durağında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Ereğli Belediyesi Ulaştırma ve Fen İşler Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesindeki yolcu bekleme duraklarında tadilat çalışması gerçekleştirdi.

Kış mevsimi nedeniyle bazı durakların zarar gördüğü tespit edilirken, 14 yolcu durağı yenilendi.

Ekipler ayrıca, duraklara asılan afiş, reklam, poster, pankart gibi görüntü kirliliğine neden olan malzemeleri de temizledi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Ereğli Belediyesi, Zonguldak, Ereğli, Güncel, Haberler

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