Ereğli'de Ygs-Lys Kursları Düzenlenecek
Ereğli ilçesinde, mezun öğrencilere yönelik Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) kursları düzenleneceği bildirildi.
Ereğli ilçesinde, mezun öğrencilere yönelik Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) kursları düzenleneceği bildirildi.
Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce mezun öğrencilere yönelik YGS-LYS üniversite giriş sınavlarına hazırlanmaları amacıyla yetiştirme kursları düzenleneceği ifade edildi.
Açıklamada, kursa katılmak isteyen öğrencilerin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.