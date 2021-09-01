Ereğli'de yeni adli yıl açılış töreni yapıldı
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Ereğli'de yeni adli yıl açılış töreni yapıldı

Ereğli'de yeni adli yıl açılış töreni yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kdz. Ereğli'de 2021-2022 adli yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Devrim Bulvarı'ndaki Anıt Park'ta düzenlenen törende ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Zonguldak Barosu İlçe Temsilcisi ve Ereğli Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Eren Demircan yaptığı konuşmada, yeni adli yılın millete ve tüm insanlığa; özgürlük, adalet, insan hakları, demokrasi, barış ve esenlik getirmesini temenni etti. Yeni adli yıl içerisinde avukatların karşılaştığı sorunların çözüme kavuşturulması ve avukatlık mesleğinin şartlarının daha da iyileştirmesini dileyen Demircan açıklamasında, "Bugün burada yeni adli yıla ilişkin tebriklerimizi, temennilerimizi, yargının daha da güçlenmesi için gerekli gördüğümüz bazı tespitleri ifade etmek için toplandık. Sonuç itibariyle yargı camiası mensupları olarak hepimizin ortak gayesi, hukukun üstünlüğü anlayışının perçinlenerek hukukun her daim ileriye gitmesi ve adaletin her koşulda mihenk taşı kabul edilmesidir. Bu gayeye ulaşmak için adalete hizmet eden her bir meslektaşımızın özveriyle çalıştığını ve üzerine düşeni yapmaya devam edeceğine canı gönülden inanıyorum. Yeni adli yılın milletimiz ve tüm meslektaşlarımız için hayırlara vesile olmasını dileyerek; huzur, sağlık, barış ve adalet içerisinde bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tören avukatların Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu. - ZONGULDAK

Ereğli'de yeni adli yıl açılış töreni yapıldı
Ereğli'de yeni adli yıl açılış töreni yapıldı
Ereğli'de yeni adli yıl açılış töreni yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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