Ereğli'de yangın tatbikatı eğitimi verildi
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Ereğli'de yangın tatbikatı eğitimi verildi

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

16.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:30
Ereğli'de yangın tatbikatı eğitimi verildi

Ereğli Belediyesi Müdürlüğü ekipleri tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta ilk olarak yanma ve yangın bilgisi sunumu gerçekleştirildi. İtfaiye Amiri Burak Demirören tarafından yangın söndürme cihazı kullanımı anlatılarak, askeri personel tarafından uygulamalı yangın söndürme işlemi gerçekleştirildi.

Tatbikatın ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA
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