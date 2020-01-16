Ereğli'de yangın tatbikatı eğitimi verildi

16.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:30

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta ilk olarak yanma ve yangın bilgisi sunumu gerçekleştirildi. İtfaiye Amiri Burak Demirören tarafından yangın söndürme cihazı kullanımı anlatılarak, askeri personel tarafından uygulamalı yangın söndürme işlemi gerçekleştirildi.

Tatbikatın ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA