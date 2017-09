Ereğli'de Vatandaş Derdini Doğrudan Başkana Anlatıyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven halkın sorunlarıyla, istek ve talepleriyle yakından ilgilenmeye devam ediyor.



Ereğli'de katılımcı belediyecilik örneği olarak başlatılan Halk Günü uzun süredir devam ediyor. Halkın içinden biri olarak vatandaşları dinlemek ve taleplerini, önerilerine kulak vermenin kendilerinin esas görevi olduğunu kaydeden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Hemen hemen her anımızın hemşehrilerimizle birlikte geçirmeye özen gösteriyoruz, çeşitli organizasyonlarla onlarla bir araya geliyoruz. Alo Belediye (710 07 07) ve Whatsapp İletişim Hattımız (0552 710 07 07) ile 7/24 vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Bunun yanı sıra göreve başladığımız ilk günden bu yana Salı günleri halkımızla bir araya geliyoruz. Onların sorunu bizim sorunumuz, onların öneri ve talepleri bizim çalışma programımızdır. 'Birlikte Yönetelim' prensibiyle çıktığımız bu yolda bu sözümüzün gereğini yapmaktan hiç kaçınmadık, hemşehrilerimizle birlikte birçok hizmeti şekillendirdik. Her şey onların daha huzurlu ve mutlu yaşam süreceği bir şehir için, her şey Ereğli için. Bundan sonraki dönemde de vatandaşlarımızla iç içe şehrimize önemli hizmetleri kazandıracağız. Mümkün mertebede hemşehrilerimizin dertleriyle dertlenip sorunlarına çare bulmak için çabalayacağız" dedi. - KONYA