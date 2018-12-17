Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde polisin uyuşturucu ticareti şebekesine yaptığı operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı.

Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde polisin uyuşturucu ticareti şebekesine yaptığı operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik 14 Aralık günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda 7 kişi  gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada satışa hazır 13,30 gram esrar ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilen 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

- Konya

Kaynak: DHA
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