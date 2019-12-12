Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Konya'nın Ereğli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

12.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:56
Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

'nın ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Konya-Adana Karayolu üzerinde devriye görevi sırasında durumundan şüphelenilen seyir halindeki bir aracı durdurdu. Araçta ve şüpheli 3 kişinin üzerinde yapılan aramalarda toplam 12,60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilere daha öncesinde de uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA
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