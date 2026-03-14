Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 15 gram metamfetamin, 45 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı