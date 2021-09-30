Ereğli'de trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ereğli'de trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ereğli'de trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Devrek yol ayrımı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 67 TJ 205 plakalı hafif ticari kamyonet ile Dursun D.'nin kullandığı 34 JGG 67 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Dursun D. yaralandı. Yaralı sürücü Dursun D. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri trafiği kontrollü olarak sağlarken, ulaşım tek şeritten sağlandı. Rapor tutulması sonrası otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Ereğli'de trafik kazası: 1 yaralı

Ereğli'de trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Fren yerine gaza basan sürücü, iki kişiye çarptı! Kadın ile 13 yaşındaki çocuğun can verdiği kaza kamerada

Fren yerine gaza basan sürücü, iki kişiye çarptı! Kadın ile 13 yaşındaki çocuğun can verdiği kaza kamerada

 Yaralılara yardım etmek için yola çıkan 2 kişi, başka bir aracın altında kalarak can verdi

Yaralılara yardım etmek için yola çıkan 2 kişi, başka bir aracın altında kalarak can verdi

 Trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi

Trafikte tartıştığı kadının üzerine otomobilini sürerek önünde sürükledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Hulusi Akar Meral Akşener Numan Kurtulmuş
Magazin Düm Tek Tek Seda Sayan Şafak Sezer Gülben Ergen
Spor Balotelli Salih Uçan Stefan Kuntz Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Jerome Powell Kenan Karaman Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ereğli'de trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 18:06:59. #1.12#