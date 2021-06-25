Ereğli'de tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
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Ereğli'de tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Ereğli'de tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Konya-Adana karayolu organize sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O. idaresindeki 64 KV 414 plakalı Mercedes marka tır ile E.Y. yönetimindeki 42 L 4943 plakalı Mercedes marka kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Ereğli'de tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Ereğli'de tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Ereğli'de tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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